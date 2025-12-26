أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات الخطوة الإسرائيلية بخصوص الاعتراف بإقليم صوماليلاند كدولة مستقلة الصادر عن رئيس حكومة الاحتلال.

وأكد الأمين العام، في بيان اليوم الجمعة، على رفض الجامعة لتلك الخطوة بشكل كامل باعتبارها انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتعدياً سافراً على مبدأ وحدة الأراضي وسيادة الدول، الذي يُعد ركناً أساسياً في ميثاق الأمم المتحدة والعلاقات الدولية.

واعتبر أبو الغيط أن تلك الخطوة من جانب قوة احتلال تمارس يوميا انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني ودول الجوار الفلسطيني وتتجاهل قرارات الشرعية الدولية، هي بمثابة اعتداء اسرائيلي على سيادة دولة عربية وافريقية بهدف العمل مع أطراف ثالثة لتقويض استقرار المنطقة بعيداً عن أي التزام بالقواعد المنظمة للاعتراف بالدول وفق القانون الدولي.

وأكد جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستويات الوزارية يعتبر اقليم أرض الصومال صوماليلاند" جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية ذات السيادة المعترف بها أممياً، وأن أي محاولة لفرض اعترافات أحادية الجانب ستشكل تدخلا مرفوضاً في الشؤون الداخلية للصومال، وسابقة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.