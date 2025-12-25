جيش الاحتلال: مطلق النار ومنفذ حادثة الدهس بالضفة جندي احتياط إسرائيلي

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مطلق النار ومنفذ حادثة الدهس التي استهدفت فلسطينيًا في قرية دير جرير شرق رام الله بالضفة الغربية هو جندي احتياط، مؤكّدًا أنه تجاوز صلاحياته خلال الحادثة.

وأضاف الجيش، في بيان الخميس، أنه تقرر إنهاء خدمة الجندي بعد التحقيق الأولي في الواقعة، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال عنصر بارز في فيلق القدس خلال غارة على منطقة الناصرية شرقي لبنان.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة "أكس" اليوم الخميس، إنه في عملية مشتركة لجيش الاحتلال وجهاز الشاباك، تم القضاء على قائد بارز في وحدة العمليات التابعة لفيلق القدس الإيراني.

وأكد أدرعي أن جيش الاحتلال وجهاز الشاباك شن غارة في وقت سابق اليوم على منطقة الناصرية في لبنان وقضى على المدعو حسين محمود مرشد الجوهري وهو من أبرز المنتمين إلى وحدة فيلق القدس الإيراني.