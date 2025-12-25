إعلان

مستشار زيلينسكي: روسيا تستهتر بالاتفاقيات وتسعى لتقويض القيادة العالمية لأمريكا

كتب : محمود الطوخي

05:17 م 25/12/2025

أندريه يرماك

قال مستشار الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، الخميس، إن الولايات المتحدة ترغب بصدق في إنهاء الأعمال العدائية وتعمل بنشاط على لعب دور الوسيط.

وأكد يرماك، على أن أوكرانيا تبدي تعاونا بناء للغاية لتحديد صيغة عملية لإنهاء الحرب، متهما روسيا بالاستهتار بالاتفاقيات والسعي لتقويض القيادة العالمية للولايات المتحدة.

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الروسية وجود تقدم بطيء لكن ثابت في محادثات السلام مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن قوى أوروبا الغربية تحاول عرقلة التقدم في المحادثات مع واشنطن وعلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصدي لها.

وخلال خطاب التهنئة بعيد الميلاد، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تحتفل بالعيد في وقت عصيب، مشددا على أن روسيا لن تتمكن من احتلال "وحدة أوكرانيا".

