اسطنبول- (أ ب)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، بدء التحليل الفني للصندوقين الأسودين اللذين تم انتشالهما من بين حطام الطائرة الخاصة التي تحطمت في أنقرة، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم قائد عسكري في غرب ليبيا، وذلك في إطار التحقيق الجاري بالتعاون مع السلطات الليبية.

وتحطمت الطائرة الخاصة التي كانت تقل محمد علي أحمد الحداد، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، وأربعة مسؤولين عسكريين آخرين، بالإضافة إلى أفراد طاقم الطائرة والبالغ عددهم ثلاثة، أمس الأول الثلاثاء، بعد إقلاعها من العاصمة التركية أنقرة، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وأفاد مسؤولون ليبيون بأن سبب التحطم عطل فني في الطائرة.

وكان الوفد الليبي رفيع المستوى في طريقه إلى طرابلس بعد إجراء محادثات دفاع في أنقرة، بهدف تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.