إعلان

تركيا تبدأ تحليل الصندوقين الأسودين للطائرة التي كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي

كتب : مصراوي

02:30 م 25/12/2025

تركيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اسطنبول- (أ ب)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، بدء التحليل الفني للصندوقين الأسودين اللذين تم انتشالهما من بين حطام الطائرة الخاصة التي تحطمت في أنقرة، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم قائد عسكري في غرب ليبيا، وذلك في إطار التحقيق الجاري بالتعاون مع السلطات الليبية.

وتحطمت الطائرة الخاصة التي كانت تقل محمد علي أحمد الحداد، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، وأربعة مسؤولين عسكريين آخرين، بالإضافة إلى أفراد طاقم الطائرة والبالغ عددهم ثلاثة، أمس الأول الثلاثاء، بعد إقلاعها من العاصمة التركية أنقرة، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وأفاد مسؤولون ليبيون بأن سبب التحطم عطل فني في الطائرة.

وكان الوفد الليبي رفيع المستوى في طريقه إلى طرابلس بعد إجراء محادثات دفاع في أنقرة، بهدف تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تركيا تحليل الصندوقين الأسودين أركان الجيش الليبي وزارة الدفاع التركية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد
تنقل مجانا.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية 2025
السوق يكتم أنفاسه ترقبا لقرار البنك المركزي حول سعر الفائدة على الإيداع والإقراض