القوات الإسرائيلية تطلق الرصاص باتجاه المواطنين في جنوب سوريا

دمشق- (د ب أ)

أطلقت القوات الإسرائيلية اليوم الخميس الرصاص باتجاه عدد من المواطنين قرب قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي في جنوب سوريا.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن "قوة للاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه المواطنين أثناء جمعهم الفطر في المنطقة، بهدف إجبارهم على الابتعاد عنها"، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات.

وأشارت إلى أن "قوة للاحتلال اعتدت أمس على أطفال ونساء أثناء جمعهم الفطر في المنطقة الواقعة بين قريتي العدنانية ورويحينة في ريف القنيطرة الشمالي، وذلك عبر إطلاق قنابل دخانية تجاههم".

ووفق الوكالة، "عمدت قوات الاحتلال إلى توسيع مواقعها التي تحتلها في تل الأحمر الغربي بريف القنيطرة الجنوبي، والتي تتمركز فيها منذ سقوط النظام البائد، ورفعت سواتر ترابية، كما قامت بتدشيم وتعزيز النقاط القديمة".

وكانت "قوة للاحتلال مؤلفة من سيارتي هامر توغلت في عدد من قرى ريف القنيطرة الجنوبي، انطلاقاً من تل أحمر غربي، وسلكت الطريق المؤدي إلى قرية كودنة وصولاً إلى قرية عين زيوان، ومنها إلى قرية سويسة وانتشرت داخل القرية، وقامت بتفتيش المارة وعرقلت الحركة"، طبقا لوكالة "سانا" .

وفق الوكالة، "تواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين".

وتطالب سوريا باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات إسرائيل وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة إلى اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974.