كييف تعلن إسقاط 106 طائرات مسيرة روسية خلال الليل

كييف- (د ب أ)

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 106 من أصل 131 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 131 طائرة مسيرة من طرازي "شاهد"، و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك، وأوريل، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، ودونيتسك المحتلة مؤقتا، بالإضافة إلى هفاردييسكي وتشاودا بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 8:30 صباح اليوم الخميس، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 106 طائرات مسيرة في شمال وجنوب وشرق البلاد.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 141 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق عدة مناطق في البلاد.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساء بتوقيت موسكو (8:00 مساء بتوقيت جرينتش) في 24 ديسمبر، إلى الساعة 7:00 صباح اليوم الخميس بتوقيت موسكو (4:00 صباحا بتوقيت جرينتش)، رصدت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 141 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم تدمير "62 فوق منطقة بريانسك، و12 فوق منطقة تولا، و11 فوق منطقة كالوجا، و9 فوق منطقة موسكو، و8 فوق جمهورية أديجيا، و7 فوق منطقة كراسنودار، و6 فوق جمهورية القرم، و6 فوق منطقة روستوف، و5 فوق منطقة بيلجورود، و5 فوق منطقة فورونيج، و5 فوق مياه بحر آزوف، و4 فوق منطقة كورسك، وواحدة فوق منطقة فولجوجراد".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.