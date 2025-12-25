إعلان

سوريا.. اعتقال "والي حوران" في تنظيم داعش خلال عملية أمنية

كتب : محمود الطوخي

12:20 م 25/12/2025

وزارة الداخلية السورية

أعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان، الخميس، تحييد قيادي بارز في تنظيم الدولة "داعش" خلال عملية أمنية مشتركة مع جهاز الاستخبارات وقوات التحالف الدولي، ببلدة البويضة في ريف دمشق.

وأشارت الداخلية السورية، إلى أن عملية اليوم جاءت استكمالا للعملية الأمنية في مدينة معضمية الشام، ضمن الجهود المتواصلة لملاحقة فلول "داعش".

وأوضح البيان، ان العملية أسفرت عن تحييد محمد شحادة الملقب بـ"أبو عمر شداد"، الذي يشغل منصب "والي حوران" في داعش.

وأكدت الوزارة، أن أجهزتها ستبقى على أعلى درجات الجاهزية لأداء واجبها الوطني، وملاحقة المتورطين في المساس بأمن سوريا.

وكانت وحدات الأمن الداخلي، نفذت مساء أمس الأربعاء، عملية أمنية أسفرت عن اعتقال زعيم تنظيم داعش في دمشق طه الزعبي الملقب بـ"أبو عمر طبية" وعدد من مساعديه.

وزارة الداخلية السورية اعتقال والي حوران نظيم داعش

