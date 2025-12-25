إعلان

اندلاع النيران بخزانات نفط بمنطقة كراسنودار الروسية جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية

كتب : مصراوي

12:07 م 25/12/2025

حريق خزانات نفط

موسكو- (د ب أ)

أعلنت السلطات في مدينة تيمريوك الساحلية، المطلة على بحر آزوف، اليوم الخميس، أن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل أسفر عن اندلاع النيران في خزانات تحتوي على منتجات نفطية في المدينة الواقعة في منطقة كراسنودار جنوب روسيا.

وقالت السلطات إن الحريق امتد على مساحة تبلغ ألفي متر مربع في المدينة الواقعة على شبه جزيرة تامان. ويعمل العشرات من رجال الإطفاء والحماية المدنية على احتواء الحريق.

وكانت المدينة قد تعرضت لهجوم مماثل بطائرات مسيرة ليل الخامس من ديسمبر.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 141 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، موضحة أن منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا كانت الأكثر تضررا.

كما أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، عن إسقاط عدد من الطائرات المسيرة.

وتواصل أوكرانيا التصدي لغزو روسي شامل منذ فبراير 2022 بدعم من حلفائها الغربيين.

