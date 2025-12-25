وكالات

قام الساعدي القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بنشر صورة لمحمد الحداد، رئيس أركان الجيش الليبي التابع لحكومة طرابلس، والذي توفي مساء يوم أمس الثلاثاء جراء تحطم طائرة كانت تقله فوق العاصمة التركية أنقرة.

وكتب الساعدي، اليوم الأربعاء، عبر حسابه على منصة "إكس": "اللهم اغفر له وارحمه، والله آلمني خبر وفاته.. كان يحرص دائماً على إرسال السلام لي خلال فترة أَسري" في إشارة إلى وجود تواصل غير مباشر بينهما في تلك المرحلة.

وأضاف الساعدي أن الحداد كان يحمل طموحًا حقيقيًا لتأسيس جيش وطني فعلي في ليبيا.

اللهم اغفر له وأرحمه، والله آلمني مقتله..كان دائما ً يبعث لي السلام عندما كنت في الأسر وكان يتمنى بناء جيش حقيقي ، لله ما اخذ ولله ما أعطى pic.twitter.com/UZYLbahKcb — الساعدي معمر القذافي (@Asaadialqaddafi) December 24, 2025

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قد أعلن مساء أمس مقتل محمد الحداد إلى جانب عدد من القيادات العسكرية، وهم رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان العامة محمد العصاوي دياب، إضافة إلى المصور في مكتب إعلام رئاسة الأركان محمد عمر أحمد محجوب.

يُشار إلى أن السلطات الليبية أفرجت عن الساعدي القذافي في سبتمبر من عام 2021، بعد قضائه نحو سبع سنوات في أحد سجون العاصمة طرابلس، وذلك عقب صدور حكم قضائي ببراءته من التهم المنسوبة إليه. وبعد الإفراج عنه مباشرة، غادر الساعدي ليبيا متجهًا إلى تركيا، حيث حصل على حق اللجوء السياسي.