مقتل جنديين باشتباكات مسلحة على الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان

قالت الحكومة في دولة طاجيكستان، الخميس، عن اشتباكا مسلحا على الحدود المشتركة مع أفغانستان تسبب في سقوط قتلى.

وأوضحت لجنة الأمن القومي الطاجيكية، أن الاشتباك وقع يوم أمس الأربعاء بين إرهابيين تسللوا من أفغانستان وقوات الحرس الحدود في الجيش الطاجيكي.

وذكرت وكالة أنباء "خاور"، أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين ممن عبروا الحدود ليلة الثلاثاء- الأربعاء بشكل غير قانوني، من جهة شمس الدين شاهين بولاية خاتلون جنوب غربي طاجيكستان، المتاخمة للحدود الأفغانية، حيث قاوموا القوات الطاجيكية قبل أن يتم تحييدهم.

وأفادت البيان، بمقتل عنصرين من قوات حرس الحدود خلال الاشتباكات، مشيرا إلى العثور على 3 بنادق هجومية من طراز "إم 16"، وبندقية كلاشينكوف، و3 مسدسات أجنبية الصنع مزودة بكاتم للصوت، و10 قنابل يدوية، ومنظار رؤية ليلية، ومتفجرات، وذخائر أخرى في موقع الاشتباك.

وأوضح الوكالة، أن الحادث هو الثالث من نوعه خلال شهر، والتي أسفرت عن مقتل جنود ومدنيين.

واتهمت طاجيكستان، حكومة طالبان الأفغانية بعدم إظهار مسؤولية خطيرة ومتكررة في الوفاء بالتزاماتها الدولية، وكذلك وعودها بضمان الاستقرار والأمن على الحدود المشتركة ومكافحة الإرهابيين.

وأكدت لجنة الأمن القومي الطاجيكية، أن الوضع بات مستقرا على الحدود بعد تحييد الإرهابيين، مشيرة إلى أن التحقيق في ملابسات الحادث مستمرة.