

وكالات

قالت تقارير أمريكية، إن انفجارا وقع في دار لرعاية للمسنين في ولاية بنسلفانيا، مما أدى إلى حصار العديد من المقيمين المسنين وأفراد الطاقم في الداخل وسط محاولات لإنقاذهم.

أكدت إدارة شرطة بلدة "أبّر ماكيفيلد"، أن الانفجار الضخم وقع في حوالي الساعة 2:15 ظهرا بالتوقيت المحلي في دار رعاية "سيلفر ليك" ببلدة بريستول، التي تبعد حوالي 21 ميلا شمال شرق فيلادلفيا، مما أشعل حريقا اجتاح المبنى ودفع المسؤولين لإعلان حالة "حادث إصابات جماعية".

أظهرت لقطات فيديو متداولة حريقا مستعرا ودخانا أسود يتصاعد من المنشأة الواقعة في مقاطعة "باكس"، مع عمل العشرات من المستجيبين الأوائل على إخماد النيران والبحث عن ضحايا وسط الأنقاض.

ولم تكشف الشرطة حتى لحظة كتابة هذا الخبر بعد عن سبب الانفجار، أو عدد الوفيات أو الجرحى.

وأدى الانفجار الظاهري إلى انهيار سقف دار المسنين، مع تسوية أجزاء من المبنى بالأرض تماما.

كتب حاكم بنسلفانيا، جوش شابيرو، على منصة إكس: "لقد تم إطلاعي على الحادث الذي وقع في دار رعاية سيلفر ليك بمقاطعة باكس، وإدارتي على اتصال بالمسؤولين المحليين والمستجيبين الأوائل في الميدان".

أضاف: "الموقع لا يزال نشطا، وعلى الأشخاص القريبين اتباع توجيهات السلطات المحلية، يرجى الانضمام إلي وإلى لوري في الصلاة من أجل مجتمع بريستول".

شوهد ما لا يقل عن 3 مقيمين مسنين يتم إخراجهم على حمالات، إذ أن تسربا للغاز قد يكون هو السبب وراء الانفجار.

وقام أحد المارة، الذي كان من أوائل الواصلين إلى مكان الحادث، بحمل 6 أشخاص آخرين إلى مكان آمن.

قال النائب الأمريكي براين فيتزباتريك على منصة "إكس": "أنا وفريقي في تواصل مباشر مع المسؤولين المحليين وفرق الاستجابة للطوارئ، ونحن نراقب التطورات عن كثب بينما تعمل السلطات على تأمين الموقع ورعاية المتضررين".

تابع: "يرجى الانضمام إلي في الصلاة من أجل سلامة المقيمين في دار الرعاية، والطاقم المخلص الذي يرعاهم، ومستجيبينا الأوائل الشجعان الذين هرعوا إلى الموقع وركضوا نحو الخطر دون تردد".

ووفقا لموقعها الإلكتروني، فإن "سيلفر ليك" هي مركز رعاية صحية هادف للربح، يوفر إعادة التأهيل والعلاج القصير المدى لكبار السن المحتاجين. وأظهرت بيانات من "ProPublica" تعود لشهر يوليو أن المنشأة ترعى في المتوسط 158 مريضا يوميا، وفقا لروسيا اليوم.