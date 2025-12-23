القدس - (أ ب)

قال مسؤول فلسطيني إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا منزلا فلسطينيا في جنوب الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل مساء أمس الثلاثاء، حيث اقتحموا المنزل وأعدموا أغناما.

ويأتي ذلك في أحدث موجة من تصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال خمسة مستوطنين.

وقال أمير داوود، الذي يدير مكتبا يوثق مثل هذه الهجمات ضمن هيئة حكومية فلسطينية تُعرف باسم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن المستوطنين أعدموا ثلاثة من الأغنام وأصابوا أربعة أخرى، وحطموا بابا ونافذة في المنزل، وأطلقوا الغاز المسيل للدموع داخله، مما أدى إلى نقل ثلاثة أطفال فلسطينيين دون سن الرابعة إلى المستشفى.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت المستوطنين الخمسة للاشتباه بتعديهم على أراض فلسطينية، وإلحاقهم أضرارا بالممتلكات، واستخدامهم رذاذ الفلفل، وليس الغاز المسيل للدموع، مؤكدة أنها تجري تحقيقا في الواقعة.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات مراقبة للهجوم في بلدة السموع، وجرى نشره من جانب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، خمسة مستوطنين ملثمين يرتدون ملابس داكنة، بعضهم يحمل هراوات، وهم يقتربون من المنزل ويبدو أنهم يدخلونه، وأظهر التسجيل صوت تحطيم، إلى جانب أصوات حيوانات، كما يُظهر مقطع فيديو آخر تم تصويره من داخل المكان أشخاصا ملثمين يبدون وكأنهم يضربون الأغنام داخل الحظيرة.