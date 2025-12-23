سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل مجددًا في ريف القنيطرة الجنوبي

وكالات

أفادت قناة "الإخبارية" السورية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددًا صباح اليوم الثلاثاء في قرية صيدا المقرز بريف القنيطرة الجنوبي.

وخلال هذا الأسبوع، توغلت قوات الاحتلال أكثر من مرة في الأراضي السورية، إذ اقتحمت قريتي بئر عجم وبريقة القديمة بريف القنيطرة الجنوبي أمس الاثنين، والمنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في ريف درعا الغربي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الاثنين، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل دخانية باتجاه سرية عسكرية مهجورة تُعرف باسم "سرية الهور" شرق قرية بريقة القديمة، ولم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي سياساته العدوانية وخرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 من خلال التوغلات شبه اليومية في الجنوب، في انتهاك واضح لسيادة الأراضي السورية.