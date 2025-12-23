إعلان

مقتل 5 أشخاص إثر تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة ساحل تكساس

كتب : مصراوي

07:56 ص 23/12/2025

تحطم طائرة أمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

تحطمت طائرة صغيرة تابعة للبحرية المكسيكية قرب جالفستون قبالة ساحل ولاية تكساس الأمريكية، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وفق ما أفاد مسؤولون.

كانت الطائرة تقل 8 أشخاص بينهم 4 من ضباط البحرية و4 مدنيين من بينهم طفل، بحسب بيان للبحرية المكسيكية.

وأشار البيان إلى أن 2 من الركاب كانا من أعضاء مؤسسة ميتشو وماو، وهي منظمة غير ربحية تقدم المساعدة للأطفال المكسيكيين الذين تعرضوا لحروق شديدة. ولم يتم تحديد هوية القتلى فورا.

أكد الضابط في خفر السواحل الأمريكي لوك بيكر وفاة 5 أشخاص، فيما لا تزال أسباب التحطم قيد التحقيق.

وبدأت عمليات بحث في المياه بعد الحادث الذي وقع بعد الظهر قرب قاعدة جسر مؤدٍ إلى جالفستون، على بعد حوالي 50 ميلا جنوب شرق هيوستن، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحطم طائرة أمريكية حطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية احل تكساس لبحرية المكسيكية حطم طائرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تفوز على زيمبابوي بهدفين في كأس الأمم الأفريقية
الرئيس السيسي يعتمد تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبدالله