مقتل 5 أشخاص إثر تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة ساحل تكساس

تحطمت طائرة صغيرة تابعة للبحرية المكسيكية قرب جالفستون قبالة ساحل ولاية تكساس الأمريكية، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وفق ما أفاد مسؤولون.

كانت الطائرة تقل 8 أشخاص بينهم 4 من ضباط البحرية و4 مدنيين من بينهم طفل، بحسب بيان للبحرية المكسيكية.

وأشار البيان إلى أن 2 من الركاب كانا من أعضاء مؤسسة ميتشو وماو، وهي منظمة غير ربحية تقدم المساعدة للأطفال المكسيكيين الذين تعرضوا لحروق شديدة. ولم يتم تحديد هوية القتلى فورا.

أكد الضابط في خفر السواحل الأمريكي لوك بيكر وفاة 5 أشخاص، فيما لا تزال أسباب التحطم قيد التحقيق.

وبدأت عمليات بحث في المياه بعد الحادث الذي وقع بعد الظهر قرب قاعدة جسر مؤدٍ إلى جالفستون، على بعد حوالي 50 ميلا جنوب شرق هيوستن، وفقا لروسيا اليوم.