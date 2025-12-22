إعلان

فيديو| ترامب يتحدث عن ملابس زوجته "الداخلية".. ماذا قال؟

كتب : مصراوي

07:38 م 22/12/2025

ميلانيا ترامب رفقة زوجها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، بعدما ظهر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتحدث عن الملابس الداخلية لزوجته ميلانيا خلال أحدث تجمع جماهيري لأنصاره.

وتحدث ترامب، خلال ظهوره مؤخرًا في مؤتمر جماهيري بمدينة روكي ماونت بولاية كارولاينا الشمالية مشيرًا عن زوجته ميلانيا البالغة 55 عامًا والمتزوج منها منذ عام 2005 قائلًا: "دخلوا إلى خزانة زوجتي، ونظروا في أدراجها"، وأضاف واصفًا دقة زوجته في ترتيب متعلقاتها: "ملابسها الداخلية، التي يُشار إليها أحيانًا بالـ(بانتيس)، مطوية بشكل مثالي ومغلفة، إنها مثالية جدًا"، وتابع قائلًا: "أعتقد أنها تكويها على البخار"، وهي التصريحات التي قوبلت بضحك وتصفيق من الحضور.

وواجه ترامب موجة انتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره مستخدمون متجاوزًا لحدود الخصوصية، فيما سخر آخرون من انشغاله بتفاصيل تتعلق بروتين ميلانيا المنزلي على حساب تناول القضايا الوطنية.

تتسم علاقة دونالد وميلانيا ترامب بالاستمرارية الرسمية منذ زواجهما عام 2005، إذ من المقرر أن يحتفل الزوجان في 22 يناير المقبل بالذكرى الحادية والعشرين لزواجهما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب ميلانيا ترامب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا.. "ثلاثي هجومي"
بينهم رئيس الاتحاد.. النيابة تحيل متهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف للمحاكمة
الصور الأولى من عزاء سمية الألفي بحضور ابنها عمر الفيشاوي
رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة