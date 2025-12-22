فيديو| ترامب يتحدث عن ملابس زوجته "الداخلية".. ماذا قال؟

وكالات

أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، بعدما ظهر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتحدث عن الملابس الداخلية لزوجته ميلانيا خلال أحدث تجمع جماهيري لأنصاره.

وتحدث ترامب، خلال ظهوره مؤخرًا في مؤتمر جماهيري بمدينة روكي ماونت بولاية كارولاينا الشمالية مشيرًا عن زوجته ميلانيا البالغة 55 عامًا والمتزوج منها منذ عام 2005 قائلًا: "دخلوا إلى خزانة زوجتي، ونظروا في أدراجها"، وأضاف واصفًا دقة زوجته في ترتيب متعلقاتها: "ملابسها الداخلية، التي يُشار إليها أحيانًا بالـ(بانتيس)، مطوية بشكل مثالي ومغلفة، إنها مثالية جدًا"، وتابع قائلًا: "أعتقد أنها تكويها على البخار"، وهي التصريحات التي قوبلت بضحك وتصفيق من الحضور.

“I think she steams them.” He’s so weird. Trump gives detailed description of how meticulously Melania takes care of her “panties”. pic.twitter.com/pmzJWexUgF — Mike Sington (@MikeSington) December 20, 2025

وواجه ترامب موجة انتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره مستخدمون متجاوزًا لحدود الخصوصية، فيما سخر آخرون من انشغاله بتفاصيل تتعلق بروتين ميلانيا المنزلي على حساب تناول القضايا الوطنية.

تتسم علاقة دونالد وميلانيا ترامب بالاستمرارية الرسمية منذ زواجهما عام 2005، إذ من المقرر أن يحتفل الزوجان في 22 يناير المقبل بالذكرى الحادية والعشرين لزواجهما.