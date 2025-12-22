واشنطن- (د ب أ)

أعادت وزارة العدل الأمريكية نشر صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد تم حذفها من قاعدة بيانات عامة متعلقة بجيفري إبستين، المدان في جرائم جنسية.

وقالت وزارة العدل في منشور لها على منصة "إكس" يوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، إن الصورة تم حذفها "كإجراء احترازي" للتأكد من عدم ظهور أي من ضحايا إبستين فيها. وبعد التأكد من ذلك، أعيد نشر الصورة بدون أن يتم إخضاعها "لأي تعديل أو حذف".

وتظهر الصورة درجا يضم مجموعة من الصور، من بينها صورة لترامب برفقة نساء، كان قد تم التقاطها له قبل توليه الرئاسة.

وكان ترامب صديقا لإبستين في وقت من الأوقات، لكن لا يوجد دليل يربط الرئيس الجمهوري بأنشطة إبستين الإجرامية.

وقد تم تهام إبستين نفسه بالاعتداء الجنسي على نساء وفتيات في أماكن من بينها نيويورك وفلوريدا.