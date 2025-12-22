تايلاند ترحب باستئناف مباحثات وقف إطلاق النار مع كمبوديا

رحب وزير الخارجية التايلاندي سيهاساك فوانجكيتكيو، باستئناف المباحثات مع الجانب الكمبودي بشأن وقف إطلاق النار بين البلدين.

وأعلن فوانجكيتكيو، أن مسؤولين من تايلاند ونظرائهم الكمبوديين سيلتقون في 24 ديسمبر الجاري.

واجتمع وزراء خارجية رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، اليوم الاثنين، في ماليزيا في محاولة لإنهاء الاشتباكات الحدودية الدامية بين تايلاند وكمبوديا والتي أسفرت عن مقتل 41 شخصًا على الأقل وتشريد ما يقرب من مليون شخص آخر، وفقًا لشبكة "بي بي سي".

وسعى وزراء خارجية الرابطة إلى إحياء وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يوليو الماضي بوساطة من قِبل ماليزيا بصفتها رئيسة الرابطة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويعتبر هذا الاجتماع الأول بين مسؤولين من تايلاند وكمبوديا منذ استئناف القتال في 8 ديسمبر الجاري. وقد تبادل البلدان الاتهامات بشأن اندلاع الأعمال العدائية الجديدة.