نقل المشتبه به في هجوم سيدني إلى السجن

سيدني- (د ب أ)

قالت الشرطة الأسترالية اليوم الاثنين، إنه تم نقل الرجل/ 24 عاما/ الذي يعد أحد المسلحين المسؤولين عن هجوم شاطئ بوندي من المستشفى إلى السجن.

وأوضحت الشرطة أنه تم نقل الرجل إلى منشأة إصلاحية بشرق أستراليا. ويضم المجمع مستشفى لونج باي- وهو جناح مخصص للحالات الطبية والنفسية ويخضع لحراسة مشددة.

وكان مسلحان قد فتحا النيران على الحشود على شاطئ بوندي في سيدني في 14 ديسمبر الجاري، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات. وكان معظم الضحايا من اليهود الذين كانوا يحتفلون بأول يوم في عيد الحانوكا.

وقال المحققون إن المهاجمين هما أب وابنه. وقتلت الشرطة الوالد /50 عاما/ في موقع الهجوم، في حين أصيب الابن/ 24 عاما/ وتم لاحقا توجيه 15 تهمة قتل له و 40 تهمة تسبب في ضرر جسدي خطير بنية القتل وتهمة ارتكاب عمل إرهابي.