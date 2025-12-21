روسيا تكشف آخر التطورات بشأن خطة السلام الأمريكية لأوكرانيا

وكالات

قال مبعوث من الكرملين إن محادثات السلام المتعلقة بخطة اقترحتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات في أوكرانيا تمضي قدمًا "بشكل بنّاء" في ولاية فلوريدا، فيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنها تتحرك "بسرعة".

وتأتي هذه المحادثات في إطار مساعٍ تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أشهر للتوصل إلى تسوية سلمية، وشملت كذلك اجتماعات مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين في برلين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال كيريل ديميترييف، مبعوث الكرملين، في تصريحات للصحفيين في مدينة ميامي، أمس السبت، إن المناقشات تسير بشكل بنّاء، وقد بدأت في وقت سابق وستستمر اليوم، على أن تتواصل غدًا أيضًا".

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا نوفوستي" أن ديميترييف التقى بمبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، إضافة إلى جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي.

من جانبه، كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، على تطبيق "تيليجرام" أن الجهود الدبلوماسية "تتقدم بسرعة كبيرة، وأن فريقنا في فلوريدا يعمل مع الجانب الأمريكي"، وذلك بعد أن أعلن كبير المفاوضين الأوكرانيين، الجمعة، أن وفده أنهى اجتماعات منفصلة في الولايات المتحدة مع شركاء أمريكيين وأوروبيين.

وفي السياق ذاته، نفى الكرملين، الأحد، وجود محادثات ثلاثية تضم أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة قيد المناقشة، وذلك عقب تصريحات لزيلينسكي، أمس السبت، قال فيها إن واشنطن اقترحت فكرة إجراء مناقشات ثلاثية.