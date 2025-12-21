إعلان

عبد العاطي: المرحلة الثانية من اتفاق غزة في يناير.. والشرطة الفلسطينية مكلفة بإنفاذ القانون

كتب : حسن مرسي

06:57 م 21/12/2025

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج، أن تطورات تنفيذ اتفاق غزة تسير في مسار إيجابي.

وأعلن خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم أنه من المقرر الإعلان عن الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق خلال شهر يناير المقبل، وهي خطوة محورية تنطوي على استحقاقات أمنية وسياسية أكبر.

وأوضح الوزير أن مصر تواصل جهودها المكثفة مع جميع الأطراف لضمان تنفيذ بنود الاتفاق، مشددًا على أن القاهرة تعول على انخراط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مباشر لدعم مساعي وقف الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق.

وشدد على أن الالتزام الكامل بهذه البنود هو الضامن الوحيد لتحقيق التهدئة الدائمة وحماية المدنيين واستقرار المنطقة.

وكشف الدكتور بدر عبد العاطي عن تفصيل مهم ضمن استعدادات المرحلة القادمة، مؤكدًا أن الشرطة الفلسطينية ستكون مسؤولة عن إنفاذ القانون في قطاع غزة.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي ضمن خطة متكاملة لإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية والإدارية داخل القطاع، بهدف استعادة السلم الأهلي والاستقرار تمهيدًا للمراحل السياسية اللاحقة، وذلك بالتنسيق الكامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

