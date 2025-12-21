أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج، أن القاهرة "تعوّل على انخراط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" شخصيًا لضمان التزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف انتهاكاته.

وأوضح خلال تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية" أن التزام جميع الأطراف بالاتفاق هو الضامن الوحيد لاستمرار الاستقرار في المنطقة.

وأعرب الوزير عن "القلق البالغ" لمصر إزاء استمرار وتيرة الاستيطان الإسرائيلي المتصاعد في الضفة الغربية، محذرًا من أن هذه السياسة تقوض فرص تحقيق "حل الدولتين" وتزيد من تعقيد المشهد.

وشدد وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج، على أن السلام الحقيقي لن يتحقق مع استمرار هذه الممارسات.

وأشار عبد العاطي إلى أن مصر تأمل في أن يشهد شهر يناير المقبل الإعلان عن الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي وصفها بأنها تحمل "استحقاقات محورية".

وأوضح أن هذه المرحلة تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وبدء عمليات "حصر السلاح"، وتشكيل "مجلس سلام" فلسطيني، بالإضافة إلى نشر "قوة دولية" لدعم الأمن.

وأكد على استمرار "الجهود المصرية" المكثفة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لدفع مسار التهدئة قدمًا وضمان تنفيذ جميع بنود الاتفاق، بما يحقق الأمن والاستقرار المنشود للشعب الفلسطيني وللمنطقة بأسرها.