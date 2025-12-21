إعلان

حماس تدين مصادقة إسرائيل على تشريع 19 مستوطنة جديدة بالضفة

كتب-عبدالله محمود:

05:41 م 21/12/2025

حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس

حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، من خطورة الاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى المبارك وما يرافق ذلك من تدنيس متعمد لحرمة المقدسات واستفزاز لمشاعر المسلمين.

وأدانت حماس، في بيان اليوم الأحد، مصادقة إسرائيل على خطة لتشريع 19 مستوطنة في الضفة الغربية، مؤكدة أنها خطوة استعمارية جديدة تكرس سياسة الضم الزاحف.

وقال الناطق باسم حماس، حازم قاسم، إن استمرار انهيار المباني التي قُصفت خلال حرب الإبادة على قطاع غزة وسقوطها على رؤوس ساكنيها، يعكس تفاقم المخاطر المحدقة بالأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي، ومنع عمليات الإعمار، وعدم السماح بإدخال مستلزمات الإيواء المناسبة.

وشدد قاسم، اليوم الأحد، على أن تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية، المتمثل في القتل اليومي للمواطنين الفلسطينيين، كما حدث صباح اليوم في حي الشجاعية، يُعد استمرارًا لخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويزيد من خطورة الأوضاع الإنسانية.

وأوضح أن هذا يأتي في وقت تتحدث فيه الأطراف المختلفة عن تثبيت وقف إطلاق النار والتقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب على غزة، بما يعكس رغبة إسرائيلية واضحة في مواصلة العدوان على شعبنا في قطاع غزة.

وأضاف الناطق باسم الحركة: "ما زلنا ندعو الوسطاء إلى التحرك الجاد للجم هذه الخروقات، والضغط على الاحتلال لبدء عملية إعمار حقيقية لقطاع غزة، بدلًا من استمرار استشهاد المواطنين، سواء بانهيار المباني المقصوفة، أو غرق الخيام، أو الموت من البرد، في ظل انعدام وسائل التدفئة في القطاع".

حازم قاسم حماس المستوطنات الضفة الغربية بناء المستوطنات

