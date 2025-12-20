قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤول أمريكي، السبت، إن وحدات من البحرية الأمريكية دعمت قوات خفر السواحل بمصادرة سفينة نفط قبالة فنزويلا.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن البيت الأبيض يريد من دور خفر السواحل في مصادرة السفينة منحها غطاء قانونيا، كما يريد تصوير المصادرة على أنها إجراء قانوني وليست عملا حربيا.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة صادرت سفينة في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا.

وتأتي عملية اعتراض السفينة، بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري على جميع ناقلات النفط الخاضعة لا للعقوبات التي تدخل أو تغادر فنزويلا.

وأوضح المسؤولون، أن خفر السواحل الأمريكي هو من قاد عملية اعتراض السفينة، غير أنهم لم يحددوا موقع العملية.

وتُعد هذه المرة الثانية، التي يقوم فيها خفر السواحل الأمريكي إلى جانب جهات أخرى خلال أسابيع بمصادرة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات.

وصرّح ترامب يوم الثلاثاء الماضي، قائلا: "أعلن فر حصار كامل وشامل على كافة ناقلات النفط التي تخضع للعقوبات، المتجهة أو المغادرة من فنزويلا".

وفي أعقاب مصادرة ناقلة النفط الأولى قبل أيام، بقيت ناقلات محملة بملايين البراميل من النفط في المياه الفنزويلية خوفا من مصادرتها.