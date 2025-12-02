إعلان

بسبب التدخلات الإسرائيلية.. إدارة ترامب تخشى من زعزعة استقرار سوريا

كتب : مصراوي

04:17 ص 02/12/2025

سوريا

وكالات

أعربت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قلقها من أن تؤدي التدخلات الإسرائيلية إلى زعزعة استقرار سوريا وتقويض فرص التوصل لاتفاق أمني.

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهما، إن إدارة ترامب أعربت عن قلقها من أن تؤدي الضربات الإسرائيلية المتكررة في سوريا إلى زعزعة استقرار البلاد وتقويض الآمال في التوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا.

وأوضح مسؤول أمريكي، أن واشنطن طالبت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف الضربات في سوريا، وأنه إذا لم يفعل ذلك سيدمر نفسه ويفقد فرصة دبلوماسية ضخمة.

كما ذكر مسؤولون أمريكيون، أن البيت الأبيض لم يتلق إشعارا مسبقا بالعملية الإسرائيلية في سوريا، ولم يحذر سوريا من خلال القنوات العسكرية كما فعلوا في حالات سابقة.

وأشار مسؤول رفيع المستوى إلى أن سوريا لا تريد مشكلات مع إسرائيل، وهذا هو الفارق بين الوضع فيها وبين لبنان.

وقال مسؤول أمريكي: "نتنياهو يرى، لكنه يرى أشباحا في كل مكان، وبتصرفاته سيحول الحكومة السورية الجديدة إلى عدو"، وفقا لسكاي نيوز.

سوريا التدخلات الإسرائيلية في سوريا ترامب إدارة ترامب زعزعة الاستقرار في سوريا

