قال المبعوث الأمريكي توم باراك، إن الولايات المتحدة الأمريكية، لا تزال ترى دورا للجيش التركي على الأرض في قطاع غزة.

وأضاف باراك في خلال مؤتمر أقامته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن القوات البرية التركية كبيرة ومتمرسة واتصالها مع مختلف الأطراف يمكن أن يسهم في تهدئة الأوضاع في غزة.

ولفت إلى أن سوريا غير معنية بالعدوان على إسرائيل ومنشغلة بدلًا من ذلك بتهديدات تنظيم داعش الإرهابي.

وكان باراك، قد قدم مقترحًا يقضي بضمّ تركيا إلى القوة الدولية التي يُخطط لنشرها في قطاع غزة.

وأشار الصحفي الإسرائيلي أميخاي شتاين، الخميس، في منشور على حسابه على منصة "إكس"، إلى أن باراك قال، إن "تركيا تمتلك أكبر قوة برية ذات فاعلية في المنطقة، كما أنها تحافظ على قنوات اتصال مع حركة حماس، وبالتالي فإن مشاركتها في قوة تُعنى بتخفيف التوتر قد يكون لها دور إيجابي".

وفي 18 نوفمبر الماضي، صوّت مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع قرار أمريكي ينصّ على إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ويتضمن السماح بتشكيل قوة دولية مؤقتة حتى نهاية عام 2027.