إعلان

باراك: القوات التركية متمرسة واتصالها مع مختلف الأطراف قد يسهم في التهدئة بغزة

كتب : مصراوي

04:03 م 11/12/2025

توم باراك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال المبعوث الأمريكي توم باراك، إن الولايات المتحدة الأمريكية، لا تزال ترى دورا للجيش التركي على الأرض في قطاع غزة.

وأضاف باراك في خلال مؤتمر أقامته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن القوات البرية التركية كبيرة ومتمرسة واتصالها مع مختلف الأطراف يمكن أن يسهم في تهدئة الأوضاع في غزة.

ولفت إلى أن سوريا غير معنية بالعدوان على إسرائيل ومنشغلة بدلًا من ذلك بتهديدات تنظيم داعش الإرهابي.

وكان باراك، قد قدم مقترحًا يقضي بضمّ تركيا إلى القوة الدولية التي يُخطط لنشرها في قطاع غزة.

وأشار الصحفي الإسرائيلي أميخاي شتاين، الخميس، في منشور على حسابه على منصة "إكس"، إلى أن باراك قال، إن "تركيا تمتلك أكبر قوة برية ذات فاعلية في المنطقة، كما أنها تحافظ على قنوات اتصال مع حركة حماس، وبالتالي فإن مشاركتها في قوة تُعنى بتخفيف التوتر قد يكون لها دور إيجابي".

وفي 18 نوفمبر الماضي، صوّت مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع قرار أمريكي ينصّ على إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ويتضمن السماح بتشكيل قوة دولية مؤقتة حتى نهاية عام 2027.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توم باراك القوات التركية غزة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
اصطياد تمساح الزوامل بعد أسبوع من البحث والهدوء يعود للشرقية -صور
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟