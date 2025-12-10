قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء، إن كييف وحلفاءها الأوروبيين سيقدمون "وثائق محدثة" بشأن خطة إنهاء الحرب.

ويتزامن إعلان زيلينسكي، مع ضغوط أمريكية على أوكرانيا لقبول خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بحلول عيد الميلاد، والتي تراها كييف منحازة لروسيا.

ويصر المسؤولون الأوكرانيون، على الحصول على ضمانات أمنية قوية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، تضمن عدم شن أي هجوم روسي مستقبلي.

وذكر زيلينسكي في بيان على حسابه بمنصة "إكس"، الثلاثاء، أن المكونات الجديدة للاتفاق الذي ناقشه مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا في لندن أمس الاثنين، باتت جاهزة للمراجعة الأمريكية.

وكتب زيلينسكي: "المكونات الاوكرانية الأوروبية أصبحت أكثر تطورا.. إننا مستعدون لعرضها على شركائنا الأمريكيين، ونتوقع أن نجعل الخطوات المحتملة قابلة للتنفيذ بسرعة قدر الإمكان بمعاونة الأمريكيين".

وصرح الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، الثلاثاء، بأن حلفاء أوكرانيا الأوروبيين عملوا على 3 وثائق منفصلة، بما في ذلك إطار عمل مكون من 20 نقطة، ومجموعة من الضمانات الأمنية، وكذلك خطة لإعادة الإعمار.

وأضاف ستوب خلال خطاب في العاصمة هلسنكي: "أعتقد أننا أصبحنا أقرب إلى اتفاق سلام مما كنا عليه في أي وقت منذ اندلاع الحرب".

وفي الوقت الراهن، يكثّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على زيلينسكي لتأمين اتفاق ربما يتضمن تنازلات أوكرانية مؤلمة، في ظل ما وصفه بـ"اليد العليا" لروسيا في ساحة المعركة.

ومن بين عدة مطالب روسية، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن على أوكرانيا التنازل عن إقليم دونباس قبل أن توقف قواته القتال، وهو ما يرفضه زيلينسكي صراحة.

خلال مقابلة مع مجلة "بوليتيكو"، صرّح الرئيس ترامب بأنه سيتوجب على زيلينسكي "قبول الأمور"، في إشارة إلى اتفاق السلام.

وأكدت نائبة السفير الأمريكية لدى مجلس الأمن الدولي جينيفر لوسيتا خلال اجتماع حول أوكرانيا، أن واشنطن تعمل على سد الفجوة بين موسكو وكييف، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان وقف دائم لإطلاق النار واتفاق سلام متفق عليه بين الطرفين "يمنح أوكرانيا سيادة واستقلالا، ويمنحها فرصة لتحقيق ازدهار حقيقي".

ووصف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، المقترح الأمريكي بأنه "واقعي إلى حد ما لتسوية طويلة الأمد ودائمة للصراع في أوكرانيا، وهو أمر يعمل زملاؤنا الأمريكيين عليه بجد".

واتهم نيبينزيا أوكرانيا بإفشال كافة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، قائلا: "يثبت التاريخ أن كل اقتراح جديد يُطرح على كييف يكون أقل ملاءمة لها من سابقه"، مضيفا "سنحقق أهداف عمليتنا العسكرية في جميع الأحوال. لكن السؤال الوحيد هو: هل سنفعل ذلك عسكريا أم دبلوماسيا؟ نؤكد أننا نفضل الخيار الثاني".