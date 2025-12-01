جنود الاحتلال يحتجزون طفلا قرب قرية البرج جنوب الخليل

وكالات

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، طفلًا واعتدت عليه بالضرب المبرح، في قرية البرج جنوب الخليل بالضفة الغربية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال احتجزت طفلًا بمنطقة جبلية غير مأهولة بالسكان في قرية البرج، واعتدت عليه بالضرب المبرح، ولم تُعرف هويته بعد.

وأفادت "وفا"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 11 فلسطينيًا، معظمهم أسرى محررون، خلال اقتحامها قريتي اللبن الغربي ورنتيس، شمال غرب رام الله بالضفة الغربية.