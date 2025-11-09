أمريكا تؤكد استعدادها لمساعدة لبنان في تنفيذ خطة نزع السلاح وبسط سلطته

بيروت - (د ب أ)

استقبل الرئيس اللبناني جوزف عون وفدا من وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة سيباستيان جوركا، نائب مساعد الرئيس الأمريكي.

وأكد عون خلال اللقاء على أهمية الضغط على إسرائيل لوقف "اعتداءاتها المتواصلة" على لبنان والالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي، بما يتيح نشر الجيش اللبناني قرب الحدود الجنوبية وتنفيذ خطة نزع السلاح، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.

وأعرب الوفد الأمريكي عن استعداد الولايات المتحدة لمساعدة لبنان على تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب، ومساندة الجيش اللبناني في فرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وإنهاء الأنشطة المسلحة، وتمكين القوى الأمنية الشرعية من ممارسة سلطتها بالكامل، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

كما تناولت المحادثات قضايا تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمباحثات الجارية مع صندوق النقد الدولي.