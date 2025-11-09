ألمانيا تؤكد حرصها على مواصلة دعم وتحسين الأوضاع في اليمن

صنعاء - (د ب أ)

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، سلطان العرادة، اليوم الأحد، ألمانيا إلى تعزيز دعمها الإنساني والتنموي في البلاد، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية "جراء ممارسات الحوثيين وانتهاكاتهم المستمرة وإصرارهم على عرقلة مسار السلام".

وقال العرادة، خلال لقائه اليوم بسفير ألمانيا لدى اليمن توماس شنايدر، "إن اليمنيين يواجهون أزمة إنسانية تتفاقم يوما بعد آخر جراء ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية وانتهاكاتها المستمرة إلى جانب إصرارها على عرقلة مسار السلام والتنمية، وزعزعة الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأشار إلى أن استمرار تلك الممارسات يزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية، ويقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي ينشده جميع اليمنيين.

وناقش الجانبان آفاق التعاون التنموي بين البلدين و دعم الجهود الإنسانية، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وشدد العرادة على أهمية زيادة التدخلات الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن والعمل على الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية المستدامة، ودعم جهود الحكومة في إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني بما يعزز قدرة المجتمع على الصمود أمام الأزمات.

ودعا ألمانيا إلى توسيع نطاق الدعم الإنساني والتنموي، وتطوير برامج التعاون الفني في مختلف الجوانب وتعزيز التواصل والتنسيق المشترك.

من جانبه، أكد السفير الألماني حرص بلاده على مواصلة دعم اليمن في مسار التنمية والمساهمة في تحقيق الاستقرار و العمل مع الحكومة والشركاء لتحسين الأوضاع، وتوسيع مجالات التعاون المستقبلي بين البلدين.

ويعاني اليمن منذ عقد صراعا مسلحاً خلف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.