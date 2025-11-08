مسؤول إيراني: مضطرون لفرض قيود بسبب حالة الموارد المائية في طهران

طهران- (د ب أ)

قال متحدث باسم إدارة المياه الإيرانية "نظرا لحالة الموارد المائية في طهران، فإننا مضطرون لفرض القيود، وإذا استمر الوضع على هذا النحو فإن الوضع سوف يزداد سوءا".

في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) نشرت اليوم السبت ، صرّح عيسى بزرك زادة بأنّ الوضع المائي في سدود طهران التخزينية غير مُواتٍ للغاية بسبب شحّ الأمطار والجفاف للعام السادس على التوالي. وأضاف: "إذا لم تُحسّن إدارة استهلاك المياه في طهران بما لا يقل عن ثلاثة أمتار مكعبة في الثانية، فستواجه استدامة المياه في طهران مشاكل، وسيتضرر رفاه السكان المائي".

وأكد أنه في ظل هذه الظروف نضطر لفرض قيود على الاستهلاك، وقال: "نطلب من المواطنين أن يأخذوا إدارة الاستهلاك على محمل الجد، وأن يحلوا هذه المشكلة المشتركة بمساعدة بعضهم البعض".

وأشار بزرك زاده إلى أنه إذا لم يتم خفض الاستهلاك بنسبة 10 في المئة، فإن انقطاع إمدادات المياه المستدامة في طهران أمر مؤكد، وقال: "هذا التقييد للمشتركين ذوي الاستهلاك العالي سيكون من خلال خفض ضغط المياه أو حتى وضع حد لكمية الاستهلاك للمشتركين".

كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد صرح بإنه إذا لم تهطل الأمطار بحلول نهاية نوفمبر الحالي " سنضطر لإخلاء طهران" حيث يعيش حوالي 15 مليون نسمة في العاصمة الإيرانية.

كانت مصادر رسمية قد أفادت في الشهر الماضي بأن تسعة عشر سدا كبيرا في إيران بات على وشك الجفاف، في ظل أزمة المياه المستمرة.

وتتأثر خزانات المياه في عدة محافظات، حيث يبلغ متوسط معدل الامتلاء لنحو 200 سد على مستوى البلاد 35% فقط، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".