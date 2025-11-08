إعلان

تايوان تتعقب 18 طائرة عسكرية صينية و8 سفن

كتب : مصراوي

12:01 م 08/11/2025

تايبيه- (د ب أ)

رصدت وزارة الدفاع التايوانية 18 طائرة عسكرية صينية وسبع سفن بحرية وسفينة رسمية واحدة حول تايوان بين الساعة السادسة من صباح يومي الجمعة والسبت، حسبما أفاد موقع صحيفة تايوان نيوز الإلكترونية اليوم السبت .

وأفادت تقارير بعبور عشر من هذه الطائرات الخط الأوسط لمضيق تايوان ودخول منطقة تحديد الدفاع الجوي شمال وغرب وشرق جزيرة تايوان.

ورداً على ذلك، أرسلت تايوان طائراتها وسفنها البحرية إلى المنطقة ونشرت أنظمة الصواريخ الساحلية لمراقبة الأنشطة الصينية.

يشار إلى أنه منذ مطلع الشهر الجاري وحتى الآن تتبعت القوات التايوانية الطائرات الصينية 84 مرة والسفن 52 مرة.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2020، زادت الصين من استخدام تكتيكات المنطقة الرمادية الفاصلة من خلال زيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية تكتيكات المنطقة الرمادية على أنها "جهود تتجاوز الردع الثابت والضمانات التي تحاول تحقيق الأهداف الأمنية دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والواسع للقوة."

يشار إلى أن الصين تعتبر تايوان جزاء لايتجزأ من أراضيها وتعتزم إعادتها للوطن الأم بالقوة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

