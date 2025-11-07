بدء تصويت الجالية المصرية بالأردن في انتخابات مجلس النواب

عمان- (أ ش أ)

بدأت فى التاسعة من صباح اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي للأردن، عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية، في أول أيام تصويت المصريين بالخارج بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.



وقام السفير خالد الأبيض سفير مصر لدى الأردن رئيس اللجنة الانتخابية بالأردن، قبيل بدء عملية التصويت، بالإشراف والتأكيد على توافر كافة التسهيلات أمام الناخبين، بما يضمن قيامهم بالإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية التي تستمر لمدة يومين بكل سهولة ويسر.

وافتتح الأبيض وأعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية عملية التصويت؛ حيث قاموا بالإدلاء بأصواتهم.

تجدر الاشارة إلى أن السفارة المصرية لدى الأردن، قد أنهت أول أمس، جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال أبناء الجالية المصرية بالمملكة؛ للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب، حيث يقوم المصريين في الأردن بالإدلاء بأصواتهم في مقر السفارة المصرية في عمان، أو في مقر القنصلية في العقبة، باستخدام جواز السفر المصري الساري أو بطاقة الرقم القومي الأصلية.