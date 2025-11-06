سقوط رجل كان يقف خلف ترامب أثناء مؤتمر صحفي في البيت الأبيض

(د ب أ)

تعرض مؤتمر صحفي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض للمقاطعة بشكل مفاجئ اليوم الخميس، وذلك بسبب طارئ طبي.

وسقط رجل كان يقف خلف الرئيس في المكتب البيضاوي بين مدراء شركات الأدوية أمام الكاميرات مغشيا عليه.

وفي ذلك الوقت، كان ديفيد ريكس، الرئيس التنفيذي لشركة إيلي ليلي يتحدث عن صفقة لأدوية إنقاص الوزن.

وأوقف ريكس كلمته عندما سقط الرجل بينما اندفع عدة أشخاص في الغرفة لمساعدته.

ووقف ترامب من على مكتبه والتفت نحو الرجل المستلقي على الأرض قبل أن يتم قطع البث المباشر.

وأفاد الصحفيون بأن الرجل كان ممثلاً لإحدى شركات الأدوية.