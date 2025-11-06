أكسيوس: إدارة ترامب تريد استغلال أزمة مسلحي حماس العالقين في الأنفاق



وكالات

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة ترامب تريد استغلال أزمة مسلحي حماس العالقين بأنفاق بغزة لتطوير نموذج لنزع سلاح الحركة.

وقال الموقع الأمريكي نقلا عن مصدر أميركي، إن المسؤولين الأمريكيون حاولوا خلال الأيام الماضية تضييق هوة الخلاف بشأن أزمة مسلحي حماس.

وذكر أكسيوس نقلا عن مسؤولين أتراك، أن رئيس الاستخبارات التركية انضم بطلب أمريكي إلى جهود الوساطة بشأن أزمة مسلحي حماس.

وقال الموقع نقلا عن مصدر، أن إدارة ترامب قدمت لإسرائيل اقتراحا يقضي بتسليم مسلحي حماس أنفسهم وأسلحتهم لطرف ثالث، كما ينص الاقتراح على أن تمنح إسرائيل في المقابل عفوا لمسلحي حماس شريطة ألا يعودوا إلى النشاط العسكري.

وبحسب الموقع ينص أيضا الاقتراح على أن الاقتراح ينص أن يتم بعد ذلك نقل المسلحين إلى مناطق تحت سيطرة حماس وأن تدمر الأنفاق.

وطرحت إدارة ترامب الفكرة على إسرائيل كنموذج محتمل لنزع سلاح حماس بطريقة سلمية، إلا أنه وبحسب المسؤول الأمركي فإن الموقف الإسرائيلي متشدد كالعادة، مضيفا "لكننا في خضم المفاوضات.

وطالب المسؤول الأمريكي إسرائيل بألا تسمح لقضية تكتيكية كأزمة رفح بتقويض هدف استراتيجي كاتفاق غزة.

كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن إسرائيل تتعاون مع الولايات المتحدة لكنها لا توافق حاليا على جميع عناصر المقترح.

وذكر الموقع نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن مصير بعض مقاتلي حماس في أنفاق رفح إما القتل أو الاستسلام والاحتجاز.

وقال موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن السماح بممر آمن لبعض مقاتلي حماس مشروط بإعادة جثمان الجندي هدار جولدن، وفقا للغد.