ألمانيا: تحذيرات من منشط جنسي يحتوي على مادة خطيرة

كوبلنتس (ألمانيا) - (د ب أ)

حذّر مكتب الفحص الإقليمي في مدينة كوبلنتس غربي ألمانيا من دواء منشط جنسي يُباع عبر الإنترنت تحت اسم "بلاك هورس".

وكتب المكتب في بيان أن "ما يجعل هذا المنتج خطيرًا للغاية هو أن المشتريين لا يُخبَرون بأنه يحتوي على مادة تادالافيل. ويمكن لهذه المادة أن تسبب آثارًا جانبية مثل الصداع، والدوخة، واضطرابات في الهضم، ومشاكل في الرؤية".

وأوضح المكتب أن تادالافيل هو دواء لا يُصْرَف في ألمانيا إلا بوصفة طبية، ويُستخدم تحت إشراف الطبيب لعلاج ضعف الانتصاب، وتابع أن "تناوله بالتزامن مع بعض أدوية القلب قد يؤدي إلى تفاعلات دوائية تهدد الحياة".

وأشار بيان المكتب إلى أن الجمارك الألمانية اكتشفت هذا المنتج خلال عمليات تفتيش في الخريف، موضحًا أن نسبة تادالافيل فيه تتجاوز الحد الأقصى المسموح به يوميًا بنسبة 400%.

وختم المكتب تحذيره بالقول إن "المنشطات الجنسية التي تحتوي على مواد دوائية غير معلن عنها، ليست حالة نادرة للأسف"، ونصح المكتب المستهلكين بشدة بعدم شراء مثل هذه الأدوية عبر الإنترنت.