الرئيس الفلسطيني يبدأ زيارة رسمية لإيطاليا

(د ب أ)

وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الأربعاء، الى العاصمة الإيطالية روما، في زيارة رسمية لجمهورية إيطاليا تستمر ثلاثة أيام.

وذكرت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الفلسطيني مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وبابا الفاتيكان ليو الرابع عشر.

ويرافق الرئيس عباس في هذه الزيارة، وفد من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس رمزي خوري، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفيرة دولة فلسطين لدى إيطاليا منى أبو عمارة، وسفير دولة فلسطين لدى حاضرة الفاتيكان عيسى قسيسية.