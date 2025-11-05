الأغذية العالمي: هناك تقارير تؤكد حدوث مجاعة في الفاشر بالسودان

وكالات

أعرب مدير قسم الاستجابة للطوارئ ببرنامج الأغذية العالمي روس سميث، الأربعاء، عن قلقه إزاء تقارير تؤكد حدوث مجاعة في الفاشر بالسودان.

وأشار سميث في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن هناك عوائق تحول دون إيصال المساعدات لمدينة طويلة، داعيا لوقف إطلاق النار في السودان.

وأكدت شبكة أطباء السودان، تدهور الأوضاع الإنسانية في مخيمات النزوح غربي الفاشر، موضحة أن أعداد النازحين القادمين من الفاشر المنكوبة تجاوزت أكثر من 36 ألف نازح خلال الأيام الماضية.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، الثلاثاء، إن الجيش السوداني يدرس مقترحا أمريكيا بوقف النار لمدة 3 أشهر من أجل إنهاء الحرب التي أثارت مخاوف عالمية مع انتشار مشاهد توثّق جرائم إنسانية من قِبل الدعم السريع في الأيام الماضية.

وأشارت نقلا عن مصادر، إلى أن لجان الدفاع والأمن بالجيش السوداني اجتمعت اليوم لمناقشة الخطة، غير أن الجيش يجد صعوبة في اتخاذ قرار بشأن مواصلة القتال أو الموافقة على المقترح الأمريكي.

وكشف مصدران، أن قوات الدعم السريع تدعم المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار. وذكرت الوكالة أن طرفي الصراع في السودان رفضا التعليق على الأمر.

وفي بيان، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تشارك بنشاط في الجهود الجارية من أجل التوصل إلى حل سلمي للحرب في السودان، مؤكدا التزام الإدارة الأمريكية بالعمل مع الشركاء الدوليين وأعضاء اللجنة الرباعية التي تضم مصر والسعودية والإمارات، لقيادة عملية تفاوضية تنهي الأزمة الإنسانية الحالية والتحديات طويلة الأمد.

وتأتي المبادرة الأمريكية، بعد تقارير عن جرائم واسعة النطاق في دارفور، بما في ذلم مقتل 2000 شخص في مدينة الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع عليها الشهر الماضي.