إعلان

بوتين: تصريحات ترامب بشأن التجارب النووية خطيرة

كتب : مصراوي

04:40 م 05/11/2025

فلاديمير بوتين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات


قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استئناف واشنطن التجارب النووية مسألة خطيرة.


وأكد بوتين، خلال تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن روسيا ملتزمة دائمًا بالتزاماتها بشأن حظر التجارب النووية.


وأضاف الرئيس الروسي: "ملتزمون باتفاقية حظر التجارب والانتشار النووي وسنرد بشكل مناسب إذا قامت الولايات المتحدة بإجراء تجارب نووية".


وفي وقت سابق، أكد ترامب، أن بلاده ستجري تجارب على الأسلحة النووية، معربا عن اعتقاده أن روسيا والصين وكوريا الشمالية تجري تجارب نووية.

وقال الرئيس الأمريكي ردا على مذيعة برنامج 60 دقيقة عبر شبكة "سي بي أس" الإخبارية، التي سألت ما إذا كانت الدولة الوحيدة التي تجري تجارب نووية هي كوريا الشمالية، "لا روسيا تجري تجارب نووية والصين تجريها أيضا، أنتم ببساطة لا تعلمون".


وأضافت المذيعة: "على حد علمي أن روسيا تجري تجاربها على أنظمة الإطلاق وهذا ما يمكننا فعله"، ليجيب ترامب: "إنهم يجرون تجارب ولكننا لا نتحدث".


وقال ترامب، إن التجارب النووية ضرورية لضمان عمل الأجهزة، مضيفا: "في ظل تجارب يزعم أن روسيا والصين تجريانها علينا أن نرى كيف تسير الأمور السبب الذي يجعلني أتحدث عن الاختبارات هو أن روسيا أعلنت أنها ستجري اختبارات، وكوريا الشمالية تجري اختبارات باستمرار ودول أخرى نحن الدولة الوحيدة التي لا تجري اختبارات لا أريد أن أكون الدولة الوحيدة التي لا تجري اختبارات".


وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستجري تجارب نووية تفجيرية، قال ترامب، إن التجارب ستجرى، لكنه لم يفصل.


وقال ترامب: "ما أقوله هو أننا سنجري الاختبارات مثل الدول الأخرى، نعم"، مضيفا أن القوى النووية تجري، على ما يزعم، انفجارات تحت الأرض لا تنتج سوى اهتزازات على السطح، وأن الولايات المتحدة تعتبر إنتاج الأسلحة مبررا لهذه التجارب.


وأضاف ترامب: "إنهم يجرون اختبارات في أعماق الأرض حتى لا يعرف الناس ما يحدث. لا يمكنك أن تشعر إلا باهتزاز طفيف".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فلاديمير بوتين تصريحات ترامب التجارب النووية خطيرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طرح أراض جديدة للاستثمار العقاري ضمن مشروعات المجتمعات العمرانية
"اتفرج ببلاش".. الموعد والقنوات الناقلة لـ كأس السوبر المصري
الديار القطرية توقع اتفاقا بـ 29.7 مليار دولار لتطوير منطقة في مصر
الحكم ببراءة المتهمين في قضية "مسن السويس".. لهذا السبب
توقعات بسقوط أمطار.. تعرف على طقس الأيام المقبلة