ترامب ينشر صورة مع بن سلمان ويعلق: "الملك السعودي المستقبلي الموقر"

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة له من داخل البيت الأبيض رفقة السيدة الأولى ميلانيا ترامب، وولى العهد السعودي محمد بن سلمان وذلك أثناء زيارة بن سلمان لواشنطن الأسبوع الماضي.

وكتب ترامب في تعليقه على الصورة، "كان من الرائع أن أكون مع الملك السعودي المُستقبلي الموقر، محمد بن سلمان، إنه يُقدم إنجازات عظيمة لبلاده!".

وشهد البيت الأبيض الأسبوع الماضي، مراسم استقبال رسمية غير مسبوقة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتفالًا مهيبًا.

رافقت فرقة من الخيول السوداء سيارة ليموزين تقل الأمير إلى مدخل البيت الأبيض في عرض دبلوماسي متقن، بينما أعلنت الموسيقى العسكرية وصول الضيف السعودي، وفي مشهد لافت، حلّقت في السماء طائرات مقاتلة من طراز F-35 التي أكد ترامب أنه يعتزم بيعها للرياض، تزامنًا مع استقبال الرئيس الأمريكي للأمير في الحديقة الجنوبية.

واصطفت الوفود الرسمية من البلدين على سجادة برتقالية، ووقف حرس الشرف في وضعية الانتباه عند وصول الأمير محمد بن سلمان من سيارته المرسيدس لتحية ترامب. وعند بوابة الرواق الجنوبي، تصافح الزعيمان، ووضع ترامب يده على كتف الأمير، وتبادلا الابتسامات أمام عدسات الكاميرات، وسط أصوات الأبواق وتحايا حرس الشرف، قبل دخولهما إلى مقر الرئاسة الأمريكية.