مذكرة أمريكية تربط وفاة 10 أطفال بلقاحات كوفيد-19



وكالات

قال كبير المختصين الطبيين والعلميين في إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، فيناي براساد، لموظفي الإدارة، إن لقاحات فيروس كورونا أسهمت على الأرجح في وفاة 10 أطفال على الأقل بسبب التهاب عضلة القلب.

كتب براساد في مذكرة: "هذه الوفيات ترتبط بالتطعيم، هذا كشف عميق، للمرة الأولى، ستعترف إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أن لقاحات جائحة كوفيد-19 قتلت أطفالا أمريكيين".

يأتي ذلك في الوقت الذي غيَّر فيه وزير الصحة الأمريكي، روبرت كنيدي الابن، سياسة الحكومة بشأن لقاحات كوفيد-19 بشكل جذري، إذ جعل الحصول عليها مقصورًا على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وكنيدي معروف منذ فترة طويلة بمناهضته للقاحات قبل توليه منصب وزير الصحة في عهد الرئيس دونالد ترامب، ويربط أيضا اللقاحات بالتوحد ويسعى إلى إعادة صياغة سياسات التطعيم في البلاد.

وخلال الولاية الأولى لترامب، عندما انتشرت الجائحة، وفي عهد خلفه جو بايدن، أوصى مسؤولو الصحة الأمريكيون بشدة باللقاحات باعتبارها منقذة للحياة.

ولم تكشف المذكرة عن الظروف الصحية للأطفال، أو الشركات المصنعة للقاحات المعنية.

واستندت النتائج إلى تحليل أولي شمل 96 حالة وفاة بين عامي 2021 و2024، وقال براساد إنها: "خلصت إلى أن ما لا يقل عن 10 حالات مرتبطة" بلقاحات فيروس كورونا.

وكشف براساد عن خطط لتشديد الرقابة على اللقاحات.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز، في وقت سابق، أن نتائج المراجعة الجديدة لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية لم تُنشر في مجلة طبية، مضيفة أن لجنة اللقاحات التابعة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ستجتمع خلال أيام.

وبراساد طبيب أورام وكان من أشد المنتقدين لإلزامية الحصول على لقاحات كوفيد ووضع كمامات في الولايات المتحدة.

واستعاد براساد منصب كبير المسؤولين الطبيين والعلميين في إدارة الأغذية والعقاقير في سبتمبر.

ويقدم براساد المشورة لمفوض إدارة الأغذية وللمسؤولين الكبار بشأن القضايا الطبية والعلمية الناشئة التي تؤثر على العلوم التنظيمية والصحة العامة.

وتشير بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن 1071 شخصا تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و18 عامًا توفوا بسبب فيروس كورونا في الفترة من الرابع من يناير 2020 إلى 24 يونيو 2023، بالرغم من أن خبراء اللقاحات أشادوا بشكل عام بلقاحات فيروس كورونا باعتبارها فعالة.

وقال براساد في المذكرة إنه لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت الفائدة فاقت المخاطر، وفقا للغد.