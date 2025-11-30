الرئيس الأوكراني: مفاوضونا إلى واشنطن سعيًا لسلام يحفظ الكرامة



وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن مفاوضي بلاده غادروا إلى واشنطن سعيا من أجل سلام يحفظ الكرامة والتوصل إلى نهاية سريعة للحرب التي شنتها روسيا في 2022.

ويقود الفريق حاليا وزير الدفاع السابق رستم عميروف بعد تعديلات في اللحظة الأخيرة وسط فضيحة فساد متفاقمة في كييف.

وكتب زيلينسكي عبر منصة "إكس"، أن المهمة واضحة وهي التوصل للخطوات المطلوبة لإنهاء الحرب سريعا وبشكل فعلي.

وذكر زيلينسكي في خطابه المصور المسائي في كييف، أنه من الواقعي تماما أن يتم استكمال الخطوات في الأيام المقبلة لتحديد كيفية إنهاء الحرب بطريقة تحفظ الكرامة، ويتعين أن يتم التوصل إلى الخطوات اللازمة سريعا وبشكل فعلي".

وأضاف زيلينسكي، أن كييف كانت تناقش مع واشنطن أكثر طريقة بنّاءة ممكنة، مشددا على أن أوكرانيا تعمل من أجل سلام يحفظ الكرامة.

ونظرا لإصرار كييف، تمت مراجعة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤلفة من 28 نقطة أثناء المحادثات في جنيف مع المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين، إلا أنه ما زالت هناك بعض المسائل العالقة التي يتعين حلها في واشنطن.

كان أندريه يرماك يقود المفاوضات في البداية، إلا أنه استقال بعدما فتش محققو الفساد منزله، وأصدر زيلينسكي بعد ذلك مرسوما لإعادة تنظيم الفريق.

وورد اسم عميروف فيما يتعلق بالتحقيق في الفساد، لكنه نفى تورطه بأي صورة.

ورفض كبير المفاوضين السابق، يرماك، مطلب روسيا بتنازل أوكرانيا عن أراض في دونباس، شرقي أوكرانيا، كشرط للسلام.

وتطالب روسيا بانسحاب القوات الأوكرانية من أجزاء من دونيتسك ولوجانسك لم تسيطر عليها بعد.

وتدعو روسيا أوكرانيا للتخلي عن فكرة الحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، من بين مطالب أخرى.

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يصل مسؤولون أمريكيون إلى موسكو للمشاركة في محادثات الأسبوع المقبل، وفقا لسكاي نيوز.