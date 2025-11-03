حماس: نطالب الوسطاء بالضغط على الاحتلال لوقف خروقاته في غزة

وكالات

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، إن عمليات النسف المستمرة للمنازل والأحياء السكنية في قطاع غزة انتهاك واضح لاتفاق وقف الحرب.

ودعا قاسم الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال لوقف الخروقات المتمثلة بالقتل اليومي واستمرار الحصار وتقييد المساعدات وعدم فتح معبر رفح.

وجدد جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، اليوم الاثنين، إذ قال مصدر في مجمع ناصر الطبي، إن فلسطينيا أُصيب بنيران مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وأفاد مراسل العربية/الحدث، اليوم، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت في ساعات الفجر الأولى سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت مناطق شرق خان يونس، بالتزامن مع عمليات نسف وتفجير منازل سكنية شرق المدينة.

وواصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء المنطقة، وفق القناة.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية على عدة منازل شرق مدينة غزة، بالتزامن مع استمرار تفخيخ القوة الهندسية التابعة للجيش الإسرائيلي المنازل وتفجيرها.

وجاء ذلك على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه في 9 أكتوبر الماضي وفق خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة، وبوساطة من مصر وقطر وتركيا.

وتقضي المرحلة الأولى من الاتفاق بتبادل أسرى ووقف إطلاق النار والسماح بتدفق المساعدات لقطاع غزة.