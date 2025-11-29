أوكرانيا: مقتل وإصابة 910 من العسكريين الروس في الحرب خلال 24 ساعة

كييف (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، إلى نحو مليون و171 ألفا و700 فردا، من بينهم 910 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم السبت.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11381 دبابة، منها دبابة واحدة أمس الأربعاء، و23658 مركبة قتالية مدرعة، و34733 نظام مدفعية، و1550 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1253 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضًا تدمير 430 طائرة حربية، و347 مروحية، و85343 طائرة مسيرة، و3995 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و68463 من المركبات وخزانات الوقود، و4010 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.