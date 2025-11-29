(د ب أ)

قالت شركة أيرباص الأوروبية المصنعة للطائرات اليوم الجمعة، بعد اكتشاف أن الإشعاع الشمسي المكثف قد يؤثر على البيانات الحساسة الخاصة بتشغيل عناصر التحكم في الطيران، إنه يجب فحص العديد من طائراتها من طراز إيه 320 قبل تشغيل المزيد من تلك الطائرات.

وأضافت الشركة المصنعة ومقرها تولوز في بيان دون تفصيل أنه تم تحديد ذلك من خلال تحليل "واقعة حديثة " شاركت فيها طائرة من طراز إيه 320.

ومن المتوقع أن تؤدي تلك التوصيات إلى اضطرابات تشغيلية بالنسبة للركاب والعملاء، ولم تحدد إيرباص عدد الطائرات التي ستتأثر بالفحص.

وفي إطار التعاون مع سلطات الطيران، طلبت الشركة من شركات الطيران اتخاذ إجراءات وقائية لحماية البرمجيات أو الأجهزة، أو كليهما.