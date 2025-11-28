أوربان يلتقي بوتين اليوم في موسكو

موسكو- (د ب أ)

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء بأن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان سوف يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، اليوم الجمعة.

وأضاف بيسكوف أن الزعيمين يعتزمان بحث إمدادات الطاقة والحرب في أوكرانيا مع بوتين.

وتنتشر تكهنات منذ أيام بشأن زيارة محتملة من قبل أوربان، الذي يعتبر مقربا من موسكو.

تأتي تلك الزيارة وسط جهود دبلوماسية محمومة من قبل الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، حيث جرت مفاوضات في الأيام الأخيرة في جنيف بشأن خطة سلام تدعمها أمريكا.

يأتي ذلك أيضا فيما تدرس روسيا بيع مصافي النفط الخاضعة للعقوبات والتي أثارت مخاوف بشأن نقص الوقود بمختلف أنحاء أوروبا الشرقية.

وقال أوربان إنه سيتوجه إلى موسكو اليوم الجمعة لبحث إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي بعد أن حصل مؤخرا، من خلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعفاء من العقوبات الأمريكية على النفط الروسي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف أنه سيتم أيضا بحث الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتحدث أوربان اليوم الجمعة، بعد يوم من إجراء محادثات مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الذي تواجه بلاده أزمة وقود، بعد أن أدت العقوبات الأمريكية إلى إغلاق مصفاة نيس المملوكة لشركة جازبروم وهي المصفاة الوحيدة في البلاد.