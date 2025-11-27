مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية (فيديو)

وكالات

اقتحمت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، وأدت طقوسًا تلمودية علنية وجولات استفزازية في باحاته، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية بأن الاقتحامات جرت خلال الفترة الصباحية على شكل مجموعات متتالية، وسط تضييقات كبيرة فرضتها قوات الاحتلال على المصلين والسكان المحليين، لتأمين هذه الاقتحامات.

وفي الوقت ذاته، كثفت قوات الاحتلال انتشارها العسكري في شوارع مدينة القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها، وفرضت إجراءات أمنية مشددة شملت إعاقة حركة الفلسطينيين وتشديد عمليات التفتيش.

ويأتي هذا الاقتحام في سياق تصاعد ملحوظ لانتهاكات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين بحق المسجد الأقصى خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث وثق مركز معلومات فلسطين "معطى" 408 انتهاكات في القدس المحتلة خلال الشهر ذاته.

المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك و يؤدون طقوساً تلمودية علنية وسط حراسة الاحتلال#المسجد_الأقصى #القدس pic.twitter.com/j0ryF93xyf — المسجد الأقصى (@AqsaMosq) November 27, 2025

كما رصد المركز اقتحام 18,963 مستوطنًا لباحات المسجد الأقصى خلال شهر أكتوبر 2025، في ارتفاع غير مسبوق لعدد المقتحمين، وما رافق ذلك من طقوس تلمودية واعتداءات متكررة على حرمة المسجد.

وفي المقابل، تتواصل الدعوات الفلسطينية لشدّ الرحال والرباط في المسجد الأقصى، والتواجد المكثف في ساحاته، بهدف التصدي لاقتحامات المستوطنين وإفشال مخططات التهويد، حيث دعت الفعاليات المقدسية إلى تكثيف الحضور والصمود لحماية أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.