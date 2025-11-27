إعلان

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية (فيديو)

كتب : مصراوي

02:14 م 27/11/2025

مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

وكالات

اقتحمت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، وأدت طقوسًا تلمودية علنية وجولات استفزازية في باحاته، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية بأن الاقتحامات جرت خلال الفترة الصباحية على شكل مجموعات متتالية، وسط تضييقات كبيرة فرضتها قوات الاحتلال على المصلين والسكان المحليين، لتأمين هذه الاقتحامات.

وفي الوقت ذاته، كثفت قوات الاحتلال انتشارها العسكري في شوارع مدينة القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها، وفرضت إجراءات أمنية مشددة شملت إعاقة حركة الفلسطينيين وتشديد عمليات التفتيش.

ويأتي هذا الاقتحام في سياق تصاعد ملحوظ لانتهاكات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين بحق المسجد الأقصى خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث وثق مركز معلومات فلسطين "معطى" 408 انتهاكات في القدس المحتلة خلال الشهر ذاته.

كما رصد المركز اقتحام 18,963 مستوطنًا لباحات المسجد الأقصى خلال شهر أكتوبر 2025، في ارتفاع غير مسبوق لعدد المقتحمين، وما رافق ذلك من طقوس تلمودية واعتداءات متكررة على حرمة المسجد.

وفي المقابل، تتواصل الدعوات الفلسطينية لشدّ الرحال والرباط في المسجد الأقصى، والتواجد المكثف في ساحاته، بهدف التصدي لاقتحامات المستوطنين وإفشال مخططات التهويد، حيث دعت الفعاليات المقدسية إلى تكثيف الحضور والصمود لحماية أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

لمستوطنين الإسرائيليين اقتحام الأقصى المسجد الأقصى المبارك

