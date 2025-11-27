طائرة مسيرة تستهدف حقل كورمور للغاز في كردستان العراق.. فيديو

نقلت وكالة رويترز، عن مصادر أمنية، أنه هجومًا بطائرة مسيرة استهدف حقل كورمور للغاز في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية بكردستان العراق، ما أدى إلى خسائر مادية "جسيمة".

وأكد المصدر، في تصريحاته اليوم الأربعاء، أن الهجوم أوقف إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء في إقليم كردستان العراق عقب هجوم مسيرة على حقل كورمور للغاز.

ومن جانبها، أوضحت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان لها الأربعاء، أن الحادث وقع في تمام الساعة 11:30 من مساء هذا اليوم، وتم إيقاف جميع صادرات الغاز إلى محطات توليد الكهرباء بسبب هجوم الطائرة المسيرة على حقل كورمور.