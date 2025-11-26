ترامب يتوعد منفّذ الهجوم في واشنطن ويصفه بـ"الحيوان"

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حادث إطلاق النار على الحرس الوطني الأمريكي بالقرب من البيت الأبيض.

وقال ‌‏ترامب في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، إن عنصران من الحرس الوطني إصابتهما حرجة في حادث واشنطن، وصفًا منفذ الهجوم بـ"الحيوان".

وأكد الرئيس الأمريكي، أن مطلق النار على الحرس الوطني الأمريكي سيدفع ثمنًا باهظًا.

وأوضح ترامب، "أن إطلاق النار أدى إلى إصابة عنصرين من الحرس الوطني إصابة بالغة ويرقدان الآن في مستشفيين منفصلين".

وتوعد ترامب منفذ الهجوم على الحرس الوطني في واشنطن، قائلاً: "أن مطلق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني مصاب بجروح بالغة لكنه سيدفع ثمنا باهظا".