انفجار مجهول في سوريا يُسقط 5 مدنيين

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار مجهول في مدينة كفر تخاريم بمحافظة إدلب شمال سوريا، أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

وذكرت التقارير أن الانفجار الضخم وقع في مستودع للذخائر بمحيط المدينة، ما أدى إلى إصابة عشرة مدنيين أثناء عملهم في كرم لأشجار الزيتون بالقرب من موقع الانفجار، ونقلاً عن مدير الدفاع المدني في منطقة حارم بأن الانفجار أسفر عن مقتل خمسة مدنيين في ريف إدلب الغربي.

وقد أسعفت فرق الدفاع المدني المصابين إلى أحد مستشفيات كفر تخاريم، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تؤمّن الموقع خشية حدوث انفجارات إضافية، وتداول ناشطون محليون فيديوهات أظهرت تصاعد أعمدة دخان كثيف من مكان الحادث، فيما تضررت أعداد كبيرة من أشجار الزيتون المحيطة.