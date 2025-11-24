سرايا القدس: عثرنا على جثة أسير إسرائيلي في غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عثورها على جثة أحد الأسرى الإسرائيليين خلال عملية بحث في مناطق يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت سرايا القدس في بيان لها اليوم الإثنين، إنها عثرت اليوم على جثة أحد الأسرى الإسرائيليين خلال عملية بحث في مناطق يسيطر عليها جيش الاحتلال وسط قطاع غزة.

وفي سياق منفصل، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال كارثيا رغم وقف إطلاق النار.

وقالت الأونروا في بيان له الإثنين، إن أكثر من 90% من سكان غزة يعتمدون بالكامل على الإغاثة، في وقت لا يحصل فيه كثيرون إلا على وجبة واحدة فقط باليوم. ويدخل إلى القطاع بمعدل يومي نحو 170 شاحنة، وهو رقم أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وأوضحت أن نحو 44 ألف طفل في قطاع غزة يتلقون تعليمهم، في ظروف صعبة داخل 330 مساحة تعليم مؤقتة منتشرة في 59 مركز إيواء.